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Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. Об этом сообщает ТАСС. "Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей", - сообщили в ведомстве.

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