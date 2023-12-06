Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. Об этом сообщает ТАСС. "Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей", - сообщили в ведомстве.