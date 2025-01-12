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Леонид Агутин оказался популярнее Shaman на новогодних корпоративах

Леонид Агутин оказался популярнее Shaman на новогодних корпоративах

РБК назвал самых востребованных на корпоративах артистов.Три артиста из России оказались самыми востребованными на новогодних корпоративах в 2024-2025 году.

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