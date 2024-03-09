WP: В США начали проверку SpaceX из-за якобы использования Starlink Россией

Демократы в Конгрессе США инициировали расследование в отношении компании SpaceX и Илона Маска по фактам использования терминалов Starlink российскими военными в зоне боевых действий, сообщает «Абзац» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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