Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет в столице с 5 по 9 июня

Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» приглашает всех любителей стильных образов познакомиться с последними модными тенденциями, узнать больше о современной фэшн-индустрии и новинках российских дизайнеров.
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