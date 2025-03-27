Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Во Владимирской области власти под угрозой штрафа запретили писать о вражеских БПЛА

Во Владимирской области власти под угрозой штрафа запретили писать о вражеских БПЛА

Нарушителей будут наказывать для начала на сумму от 5 до 20 тысяч рублей.Оперативным штабом Владимирской области, который возглавляет губернатор региона Александр Авдеев, принято решение о запрете публикации и распространения (репосте) любой информации, которая касается атак БПЛА противника, фото и видео беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх