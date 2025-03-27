Во Владимирской области власти под угрозой штрафа запретили писать о вражеских БПЛА

Нарушителей будут наказывать для начала на сумму от 5 до 20 тысяч рублей.Оперативным штабом Владимирской области, который возглавляет губернатор региона Александр Авдеев, принято решение о запрете публикации и распространения (репосте) любой информации, которая касается атак БПЛА противника, фото и видео беспилотников.