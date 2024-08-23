Биолог Суркова: образ жизни может замедлить старение

Генетика и образ жизни могут повлиять на скорость старения. Об этом kp.ru рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.
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