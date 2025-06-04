DeepSeek, возможно, использовал Gemini от Google для обучения своей последней модели

На прошлой неделе китайская лаборатория DeepSeek выпустила обновленную версию своей модели искусственного интеллекта R1, которая демонстрирует хорошие результаты в ряде тестов по математике и программированию.
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