Плыть по течению: как осенние речные круизы перевернули представления об отдыхе

Левитановские пейзажи золотой осени, каюты теплоходов уровня пятизвёздочных отелей, спа на борту, сезонное меню из блюд высокой кухни, винные дегустации, лекции от членов Русского географического общества: «Сноб» провёл собственное расследование, чтобы выяснить, что привлекает современных туристов в путешествиях на теплоходах.