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Нижегородская правда

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В Нижегородском музее-заповеднике представили специальный, «волжский» номер журнала «Мир Музея»

В Нижегородском музее-заповеднике представили специальный, «волжский» номер журнала «Мир Музея»

В Нижнем Новгороде в Усадьбе Рукавишниковых состоялась презентация специального «волжского» номера журнала «Мир Музея» Выпуск объединил на своих страницах исследования ведущих музейных экспертов страны, связанные с р.

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