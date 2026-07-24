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Царьград

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В Суздальском Кремле покажут световое шоу «Азбука Ополья» с 1 по 12 августа

В Суздальском Кремле покажут световое шоу «Азбука Ополья» с 1 по 12 августа

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил о запуске аудиовизуального проекта «Свет Суздаля». С 1 по 12 августа на стенах Суздальского Кремля будет демонстрироваться новое световое шоу «Азбука Ополья».

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