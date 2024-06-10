Фото: kapital-news.ru Наши "надежные" евразийские союзники в очередной раз порадовали нас недружественными шагами.
Удар в спину. Таджикистан провёл военные учения с США
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Пригрела Россия на груди клубок змей. ВСЕХ ТАДЖИКОВ НЕМЕДЛЕННО ИЗ РОССИИ!!!!!
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1 час.
alik3456 Джексон
Американцы хотят столкнуть таджиков с афганцами. Не надо им мешать. И выслать всех на родину, воевать...Одних беков станет меньше...
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29 мин.
alik3456 Джексон
Какие они нахрен братья? Жульё на жулье сидит...
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28 мин.
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