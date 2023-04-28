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Экс-сотрудниук ЦРУ Макговерн указал на ложь Зеленского во время выборов президента Украины в 2019 году

Экс-сотрудниук ЦРУ Макговерн указал на ложь Зеленского во время выборов президента Украины в 2019 году

Предвыборные обещания о восстановлении мира в Донбассе и улучшении отношений с Россией, данное президентом Украины Владимиром Зеленским были им же нарушены, передает «Комсомольская правда» заявление бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна.

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