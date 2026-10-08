Рентгеновская обсерватория «Чандра» представила новый снимок «неукротимого» центра Млечного Пути: взрыв сжал и разогнал молекулярное вещество вокруг чёрной дыры

Sgr A East — ближайший к центру галактики остаток сверхновой. Астрономы отделили его излучение от сигнала чёрной дыры и нанесли на карту железо, серу, аргон и кальций Рентгеновская обсерватория «Чандра» опубликовала новый составной снимок центра Млечного Пути, где главная роль досталась не сверхмассивной чёрной дыре, а остатку сверхновой Sgr A East.