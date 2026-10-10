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Газета.ру

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Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала санкционную политику Мерца

Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала санкционную политику Мерца

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала санкционную политику канцлера Фридриха Мерца на фоне договоренностей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

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