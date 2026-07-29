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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О смерти Барези написали Tuttosport и другие источники. «Милан» опроверг: «У Франко сложный период, просим отнестись с уважением и не распространять безосновательную информацию»

В сети начали появляться сообщения о смерти Франко Барези. О том, что в возрасте 66 лет из жизни ушел экс-капитан «Милана», сообщили Tuttosport ,  La Sicilia и другие источники.

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