Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу в российских городах являются информационным вбросом, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева.
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