Немецкий журналист Репке признал отсутствие всякого эффекта от антироссийских санкций.Известный своими русофобскими высказываниями немецкий журналист Юлиан Репке с горечью признал, что Западу не удаётся победить Россию.
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