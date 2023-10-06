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"Санкции - просто шоу": Журналист Репке заявил о бессилии перед Россией

"Санкции - просто шоу": Журналист Репке заявил о бессилии перед Россией

Немецкий журналист Репке признал отсутствие всякого эффекта от антироссийских санкций.Известный своими русофобскими высказываниями немецкий журналист Юлиан Репке с горечью признал, что Западу не удаётся победить Россию.

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