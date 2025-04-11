Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Эти страны целуют меня в зад»: зачем Трамп в рамках торговой войны нахамил всему миру

«Эти страны целуют меня в зад»: зачем Трамп в рамках торговой войны нахамил всему миру

БлокнотРУ Президент США Дональд Трамп не стал стесняться в выражениях, рассказывая о том, что страны, в отношении которых США ввели пошлины, стремятся заключить сделку на любых условиях и, по сути, готовы унижаться ради милости Соединенных Штатов.

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