Соединенные Штаты утратили всчкую надежду на успех Вооруженных сил Украины в конфликте против России, поэтому стараются склонить киевский режим к переговорам с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.
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