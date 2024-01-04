Соединенные Штаты утратили всчкую надежду на успех Вооруженных сил Украины в конфликте против России, поэтому стараются склонить киевский режим к переговорам с Москвой, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.