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Цены на бензин снизились в 46 регионах России

Цены на бензин снизились в 46 регионах России

За последнюю неделю цены на бензин снизились сразу в 46 регионах России. Сильнее всего изменения заметны на независимых автозаправках, которые закупают топливо у поставщиков и на бирже, рассказал Inkazan автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов.

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