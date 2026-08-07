Цены на бензин снизились в 46 регионах России

За последнюю неделю цены на бензин снизились сразу в 46 регионах России. Сильнее всего изменения заметны на независимых автозаправках, которые закупают топливо у поставщиков и на бирже, рассказал Inkazan автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии