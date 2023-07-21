В Хабаровском крае задержали машину с двумя мешками осетров

В Хабаровском крае полиция выявила факт покупки и перевозки незаконно добытого осетра амурского. Во время проведения рейдовых мероприятий на автодороге между Николаевск-на-Амуре и Селихино госавтоинспекторы ОМВД России по Комсомольскому району остановили автомобиль для проверки.