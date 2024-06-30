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Глава Дагестана Меликов: регион и жители столкнулись с травлей после терактов

Глава Дагестана Меликов: регион и жители столкнулись с травлей после терактов

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что регион и его жители столкнулись с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
мямликов _ имей гордость уйди . толку с тебя как с главы региона никакого. развел ваххабизм в своем кишлакостане. и еще смеешь жаловаться что вас там травят . это ваши ваххабиты затравили на днях русского врача - женщину в открытую угрожая ей . и после этого ты еще смеешь что вякать .
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13 час.
Александр Самбур
так а где и под чьим руководством расцвёло радикальное ваххабитство ?
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13 час.
Михаил Мамонов
а ты что с луны свалился
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13 час.

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