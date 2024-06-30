Глава Дагестана Меликов: регион и жители столкнулись с травлей после терактов

Михаил Мамонов

мямликов _ имей гордость уйди . толку с тебя как с главы региона никакого. развел ваххабизм в своем кишлакостане. и еще смеешь жаловаться что вас там травят . это ваши ваххабиты затравили на днях русского врача - женщину в открытую угрожая ей . и после этого ты еще смеешь что вякать .