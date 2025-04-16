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Пункт-А

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Молодежь Астраханской области может узнать о доступных возможностях из профильных госпабликов

Молодежь Астраханской области может узнать о доступных возможностях из профильных госпабликов

Агентство по делам молодежи Астраханской области работает с четкой миссией, которая заключается в создании условий для самореализации и активного участия молодых людей в жизни региона, а его главная цель - сделать так, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свои идеи и найти свое место в обществе.

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