Молодежь Астраханской области может узнать о доступных возможностях из профильных госпабликов

Агентство по делам молодежи Астраханской области работает с четкой миссией, которая заключается в создании условий для самореализации и активного участия молодых людей в жизни региона, а его главная цель - сделать так, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свои идеи и найти свое место в обществе.