Поздравляем с 55- летием совместной жизни Александриных Юрия и Валентину! О, этот праздник как награда, Как редкий камень изумруд.
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Поздравляем с 55- летием совместной жизни Александриных Юрия и Валентину! О, этот праздник как награда, Как редкий камень изумруд.