У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 есть еще около 48 часов для получения набора брони У ...

У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 есть еще около 48 часов для получения набора брониУ игроков Kingdom Come: Deliverance 2 на PC, PS5 и Xbox Series X|S есть еще около 48 часов, чтобы получить бесплатный набор брони Warhorse.
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