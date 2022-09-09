Либеральные СМИ в США не говорят о партии предполагаемого убийцы журналиста

Веб-сайт крайне левой сети MSNBC упоминает убийство репортера из Лас-Вегаса Джеффа Германа из-за его расследования относительно политика-демократа Роберта Теллеса, администратора округа Кларк в Лас-Вегасе, сообщает 9 сентября сайт Breitbart.
Веб-сайт крайне левой сети MSNBC упоминает убийство репортера из Лас-Вегаса Джеффа Германа из-за его расследования относительно политика-демократа Роберта Теллеса, администратора округа Кларк в Лас-Вегасе, сообщает 9 сентября сайт Breitbart.
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