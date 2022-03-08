Дипломатия инстинктов: почему глобальная экономика — по-прежнему главный шанс на мир. Комментарий Семена Новопрудского

Рекордная в истории человечества экономическая взаимозависимость государств и физическая невозможность создать абсолютно изолированные друг от друга национальные экономики без экспорта и импорта сейчас становятся главным фактором выхода человечества из самого масштабного кризиса со времен Второй мировой войны, ставящего под сомнение само существование людей, полагает колумнистРоссия стала рекордсменом мира по санкциям, но уже обозначилась черта, за которую они, по всей видимости, не перейдут.