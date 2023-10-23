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В ООН сообщили, что второй конвой гуманитарного груза прибыл в сектор Газа

В ООН сообщили, что второй конвой гуманитарного груза прибыл в сектор Газа

Заместитель главы Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что 22 октября 14 грузовиков с гумпомощью, выделенной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН, прибыл в сектор Газа.

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