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Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Фотограф из Антверпена Марк Лагранж (Marc Lagrange) воспевал красоту своими работами. Лагранж посвятил себя фотоискусству в 80-х годах и до своей смерти в 2015 году делал завораживающие портреты и эротические снимки своих муз, загадочных роковых женщин, полные тайн и темных фантазий.

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