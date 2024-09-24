Алаудинов: грузинские наёмники разграбили село Погребки в Курской области

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов рассказал, что воюющие на стороне ВСУ грузинские наёмники разграбили село Погребки в Курской области.
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