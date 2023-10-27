Чемпион Игр Михаилов назвал хоккеиста Овечкина великим спортсменом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Борис Михайлов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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