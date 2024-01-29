РИА Новости: в Турции ждут встречу Путина и Эрдогана в феврале

Анфиса Иванова

И какого ...по турциям ездить, когда в стране война?! И, главное, что эта поездка даст, кроме фоток ?! Все о чем нужно договориться - говорят по закрытой линии, а бумаги могут подписывать доверенные лица президентов... Вот в Сев Корею поехать - это да, это первый исторический визит Президента России в те края! Это ждем с интересом и большой надеждой...!