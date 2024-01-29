Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в феврале 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
РИА Новости: в Турции ждут встречу Путина и Эрдогана в феврале
Комментарии
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Valeri
Это лишнее , все встречи надо проводить только на территории России.
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15 час.
Анфиса Иванова
И какого ...по турциям ездить, когда в стране война?! И, главное, что эта поездка даст, кроме фоток ?! Все о чем нужно договориться - говорят по закрытой линии, а бумаги могут подписывать доверенные лица президентов... Вот в Сев Корею поехать - это да, это первый исторический визит Президента России в те края! Это ждем с интересом и большой надеждой...!
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13 час.
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