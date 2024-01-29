Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Белкина
    Да сколько можно терпеть этих тварей и садистов? В доме он прячется..Полицаи власть или кто? Женщина с с маленькими д...Семья из Ростова-...
  • Серж Серов
    Это вам не Сирия,здесь и по зубам получить можно конкретно...Белый дом: США не...
  • holms sherlok
    у самих рыло в пуху, неугодным что угодно припишут, если даже этого не было......Экс-биатлонист Ти...

РИА Новости: в Турции ждут встречу Путина и Эрдогана в феврале

РИА Новости: в Турции ждут встречу Путина и Эрдогана в феврале

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в феврале 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valeri
Это лишнее , все встречи надо проводить только  на территории России.
Ответить
15 час.
Анфиса Иванова
И какого ...по турциям ездить, когда в стране война?! И, главное, что эта поездка даст, кроме фоток ?!  Все о чем нужно договориться - говорят по закрытой линии, а бумаги могут подписывать доверенные лица президентов...  Вот в Сев Корею поехать - это да, это первый исторический визит Президента России в те края!  Это ждем с интересом и большой надеждой...!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх