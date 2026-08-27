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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст о новом контракте Пейтона Уотсона: «Хорошая работа Рича Пола. В середине августа без свободных мест в платежках»

Форвард Пейтон Уотсон смог добиться четырехлетнего контракта на 88 млн долларов с « Кливлендом » через сделку «сайн-энд-трейд» .

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