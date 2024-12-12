Eric Trump: My Father Wants To Make U.S. The World's 'Crypto Capital' Eric Trump, Executive Vice President of the Trump Organization, discussed President-elect Donald Trump's plans for the crypto industry, emphasizing his father's vision for the U.
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