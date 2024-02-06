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В РФ предложили обязать кинотеатры заявлять фактическое время начала сеанса

В РФ предложили обязать кинотеатры заявлять фактическое время начала сеанса

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением об обязательном информировании посетителей кинотеатров о времени фактического начала фильма после рекламных роликов.

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