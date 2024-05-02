🛣️ В Ялте завершается первый этап ремонта дороги на плато Ай-Петри На участке, протяжённостью почти 5 километров, рабочие уложили два слоя асфальта, обновили бордюры, осталось доделать съезды с дороги.
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🛣️ В Ялте завершается первый этап ремонта дороги на плато Ай-Петри На участке, протяжённостью почти 5 километров, рабочие уложили два слоя асфальта, обновили бордюры, осталось доделать съезды с дороги.