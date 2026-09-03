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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас о «Локомотиве»: «Очень грустно все складывается. Остаюсь на связи со всеми ребятами, переживаю за них»

Полузащитник « Зенита » Артем Карпукас  признался, что переживает из-за неудачных результатов «Локомотива» в новом сезоне.

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