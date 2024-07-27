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Новосибирцам рассказали, как нельзя встречать День крещения Руси

Новосибирцам рассказали, как нельзя встречать День крещения Руси

Не стоит оставаться равнодушными и безучастными к празднованию Дня крещения Руси, посоветовал представитель новосибирской епархии.

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