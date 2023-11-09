Бывший глава депстроя Самары объяснил продвижение жены по службе

Личная жизнь Сергея Шанова привела его на скамью подсудимых.В рамках нового заседания, состоявшегося 9 ноября в Ленинском районном суде, рассматривалось дело бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии