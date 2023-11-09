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Бывший глава депстроя Самары объяснил продвижение жены по службе

Бывший глава депстроя Самары объяснил продвижение жены по службе

Личная жизнь Сергея Шанова привела его на скамью подсудимых.В рамках нового заседания, состоявшегося 9 ноября в Ленинском районном суде, рассматривалось дело бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова.

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