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Татар-информ

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Лавров признался, что не рад популярности своей фразы про «дебилов»

Лавров признался, что не рад популярности своей фразы про «дебилов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не рад тому, что его высказывание 2015 года с использованием слова «дебилы» стало популярным в народе.

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