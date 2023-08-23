Кто такой Виктор Афзалов, которого назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина
Виктор Суровикин должен перейти на другую работу. Какую - пока неизвестно
Временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктор Афзалова.
Комментарии
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Очень продолжительный отпуск у Суровикина! Лучше бы Шойгу ушёл в "краткосрочный" отпуск, и не возвращался! Пусть бы немного отдохнул, труженник войны!
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