Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Это о чём?Барнаульских депу...
  • Афонин Андрей
    Очень продолжительный отпуск у Суровикина!  Лучше бы Шойгу ушёл в "краткосрочный" отпуск, и не возвращался! Пусть бы ...Кто такой Виктор ...
  • Валерий Шаронов
    мужики не волнуйтесь, куда же он от кормушки.Что за шумиха под...

Кто такой Виктор Афзалов, которого назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина

Кто такой Виктор Афзалов, которого назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина

Виктор Суровикин должен перейти на другую работу. Какую - пока неизвестно Временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктор Афзалова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Очень продолжительный отпуск у Суровикина!  Лучше бы Шойгу ушёл в &quot;краткосрочный&quot; отпуск, и не возвращался! Пусть бы немного отдохнул, труженник войны!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх