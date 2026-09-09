78-летний Адвокат продлил контракт с Кюрасао до лета 2027-го. Нидерландский тренер впервые в истории вывел команду на ЧМ

78-летний Дик Адвокат на год продлил контракт со сборной Кюрасао. Нидерландский специалист возглавляет команду с 2024 года с перерывом на работу в «Фейеноорде».
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