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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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78-летний Адвокат продлил контракт с Кюрасао до лета 2027-го. Нидерландский тренер впервые в истории вывел команду на ЧМ

78-летний Дик Адвокат на год продлил контракт со сборной Кюрасао. Нидерландский специалист возглавляет команду с 2024 года с перерывом на работу в «Фейеноорде».

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