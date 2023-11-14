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Очередной демарш Пашиняна

Очередной демарш Пашиняна

Премьер-министр Армении заявил, что отказывается принимать участие на саммите ОДКБ, а армянские эксперты уже говорят о скором выходе из организации.

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Комментарии
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Леонид Руси
Армяшки были увкркны что их лояльность мы будем щедро оплачивать ))) А не хотите платить... то войдут в любой другой блок, который хорошо заплатит Пашиняну... А остальные в отсосе )))
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7 час.
Я
Яна
Надо думать о коллективном экономическом взаимодействии, а не безопасности. Улучшится жизнь людей и в безопасности не будет нужды внутри стран.
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4 час.
вага карлито
Капризное &quot;дитятко&quot;! Наверху наверное лучше знать  что да как а по мне те кто добра не помнят будут всегда только наглеть! Зачем нам  такие союзники?))) Трещали что оторвем  украину от России та развалится! Ну что теперь  отрывают  Армению от России! ?))Удивляют армяне выбирая себе таких руководителей!)) Может пойти им навстречу  и разорвать отношения!?)))
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4 час.

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