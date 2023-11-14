Очередной демарш Пашиняна

Армяшки были увкркны что их лояльность мы будем щедро оплачивать ))) А не хотите платить... то войдут в любой другой блок, который хорошо заплатит Пашиняну... А остальные в отсосе )))

Надо думать о коллективном экономическом взаимодействии, а не безопасности. Улучшится жизнь людей и в безопасности не будет нужды внутри стран.

вага карлито

Капризное "дитятко"! Наверху наверное лучше знать что да как а по мне те кто добра не помнят будут всегда только наглеть! Зачем нам такие союзники?))) Трещали что оторвем украину от России та развалится! Ну что теперь отрывают Армению от России! ?))Удивляют армяне выбирая себе таких руководителей!)) Может пойти им навстречу и разорвать отношения!?)))