22,12,24 Каменское Позиционные боевые действия в Каменском. ВСУ расширили зону контроля в южной части Каменского и продвинулись на 600 метров около трассы на Васильевку.
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22,12,24 Каменское Позиционные боевые действия в Каменском. ВСУ расширили зону контроля в южной части Каменского и продвинулись на 600 метров около трассы на Васильевку.
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