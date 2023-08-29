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Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо». У форварда 8+1 и 117 хитов в 70 матчах за «Даллас» в прошлом сезоне

27-летний финский игрок приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» в сентябре.  В прошлом сезоне он выступал за «Даллас» и набрал 9 (8+1) очков в 70 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 9» и 40 минутах штрафа.

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