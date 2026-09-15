Смог накроет Ленобласть: эконадзор предупредил об опасном воздухе

В городах и населенных пунктах Ленинградской области вечером 15 сентября, а также в ночь на 16 сентября 2026 года ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михаил Мурашко от...
- Путин освободил а...
- Нейропсихолог Кол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым