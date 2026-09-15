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Царьград

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Смог накроет Ленобласть: эконадзор предупредил об опасном воздухе

Смог накроет Ленобласть: эконадзор предупредил об опасном воздухе

В городах и населенных пунктах Ленинградской области вечером 15 сентября, а также в ночь на 16 сентября 2026 года ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

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