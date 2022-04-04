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Десятилетняя девочка сбросила собаку с 20-го этажа в Челябинске

Десятилетняя девочка сбросила собаку с 20-го этажа в Челябинске

Полиция Челябинска проводит проверку после поступления информации о жестоком обращении с животными. Жильцы дома на улице Братьев Кашириных сообщили в правоохранительные органы, что девочка десяти лет выкинула маленькую собачку с 20-го этажа.

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