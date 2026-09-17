Путин обсудил с Мишустиным ключевые темы российской экономики

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщил, что буквально только что обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным все основные темы российской экономики, включая тенденции и состояние ключевых отраслей.