Путин обсудил с Мишустиным ключевые темы российской экономики

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщил, что буквально только что обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным все основные темы российской экономики, включая тенденции и состояние ключевых отраслей.
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