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Ямальские предприниматели прошли стажировку в Тульской области

Ямальские предприниматели прошли стажировку в Тульской области

Предприниматели из Ямало-Ненецкого автономного округа прошли бизнес-стажировку в Тульской области. Поездку организовали для победителей национальной премии «Бизнес-Успех», сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.

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