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Россия выдала Норвегии ее гражданина

Россия выдала Норвегии ее гражданина

  Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество гражданина королевства Абрахамсена Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выдаче Норвегии  Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество гражданина королевства Абрахамсена Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выдаче Норвегии гражданина королевства Аре Абрахамсена, которого объявили в розыск по каналам Интерпола за мошенничество, крупное хищение, а также предоставление ложных сведений о коммерческой компании, сообщает «МВД Медиа».

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