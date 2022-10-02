Россия выдала Норвегии ее гражданина

Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество гражданина королевства Абрахамсена Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выдаче Норвегии Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество гражданина королевства Абрахамсена Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выдаче Норвегии гражданина королевства Аре Абрахамсена, которого объявили в розыск по каналам Интерпола за мошенничество, крупное хищение, а также предоставление ложных сведений о коммерческой компании, сообщает «МВД Медиа».